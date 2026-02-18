BIST 14.489
Yıllar sonra ortaya çıktı! Çocuklar Duymasın Orçun'un son hali şaşkına çevirdi

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı “Beton Orçun” karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Alp Eren Khamis’in yıllar sonraki görüntüsü görenleri şaşırttı. Bir döneme damga vuran dizideki performansıyla hafızalara kazınan oyuncunun değişimi, sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, hayranları eski ve yeni halini karşılaştıran çok sayıda yorum yaptı.

Yıllar sonra ortaya çıktı! Çocuklar Duymasın Orçun'un son hali şaşkına çevirdi - Resim: 1

Çocuklar Duymasın ile şöhreti yakalayan Alp Eren Khamis, yıllar sonra ortaya çıkan yeni görüntüsüyle magazin gündemine damga vurdu. “Beton Orçun” rolüyle hafızalara kazınan oyuncunun son hali, görenleri hem şaşırttı hem de nostalji rüzgarı estirdi. İşte Çocuklar Duymasın Orçun'un son hali...

Yıllar sonra ortaya çıktı! Çocuklar Duymasın Orçun'un son hali şaşkına çevirdi - Resim: 2

23 YIL SONRA GELEN FOTOĞRAF

Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Khamis'in son hali, dizinin hayranlarını da maziye götürdü. Sosyal medyada yapılan yorumlarda birçok kişi, "Zaman ne çabuk geçiyor" ifadelerini kullandı.

Yıllar sonra ortaya çıktı! Çocuklar Duymasın Orçun'un son hali şaşkına çevirdi - Resim: 3

Tam 23 yıl sonra paylaşılan bu görüntülere sosyal medyada gelen yorumlarda birçok kişi, "Zaman ne çabuk geçiyor" ifadelerini kullandı.

Yıllar sonra ortaya çıktı! Çocuklar Duymasın Orçun'un son hali şaşkına çevirdi - Resim: 4

Şu sıralar 23 yaşında olan Alp Eren Khamis 2021 yılında yabancı bir yapımda rol almaya hazırlandığını açıklamıştı. Instagram hesabından Khamis ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınlayan Zeyno Günenç:

