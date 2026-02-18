Yıllar sonra ortaya çıktı! Çocuklar Duymasın Orçun'un son hali şaşkına çevirdi
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı “Beton Orçun” karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Alp Eren Khamis’in yıllar sonraki görüntüsü görenleri şaşırttı. Bir döneme damga vuran dizideki performansıyla hafızalara kazınan oyuncunun değişimi, sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, hayranları eski ve yeni halini karşılaştıran çok sayıda yorum yaptı.
23 YIL SONRA GELEN FOTOĞRAF
Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Khamis'in son hali, dizinin hayranlarını da maziye götürdü. Sosyal medyada yapılan yorumlarda birçok kişi, "Zaman ne çabuk geçiyor" ifadelerini kullandı.
Şu sıralar 23 yaşında olan Alp Eren Khamis 2021 yılında yabancı bir yapımda rol almaya hazırlandığını açıklamıştı. Instagram hesabından Khamis ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınlayan Zeyno Günenç: