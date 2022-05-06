Yıllar sonra evlatlık itirafı geldi! Ailesiyle ilgili gerçek şok etti: Nükhet Duru'dan Kadir İnanır'la ilişki açıklaması
67 yaşındaki sanatçı Nükhet Duru, YouTube’da yayınlanan 'Melikşah Altuntaş ile Hayatımın Listesi' programında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Nükhet Duru, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında soru-cevap etkinliği yaptı. Nükhet Duru’ya sosyal medya üzerinden yöneltilen sorular ve sanatçının takipçilerine verdiği yanıtlar belli oldu.
'Nükhet Duru Show' ile ilgili Duru "Yeni sezonda sizinle televizyon ekranlarında buluşmak için görüşmelerimiz sürüyor çocuklar. İçimize sinen konsepti üretebilirsek buluşacağız." ifadelerini kullandı.
"Neden yaşlanmıyorsunuz ve neden bu kadar güzelsiniz?" sorusuna ise Duru "Yaş alıyorum. Daha çabuk yoruluyorum. Yani ben de herkes gibiyim." dedi.
Duru "Hayatımızın her dönemi gibi bunu da sevmeye gayret ediyorum ama tabii işimin doğasından da kaynaklı siz beni bakımsız pek görmüyorsunuz. Tek önceliğim var; eskimemek. Gerisi varsın istediği gibi gelsin." diye konuştu.