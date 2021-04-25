Yıllar sonra 'beni affedin' deyip itiraf etti müjdeli haberi verdi! Ata Demirer: Olacak şey değil

Büyüdüğü şehirle ilgili Demirer "Osmanlı da var içinde, Zeki Müren de var, Müzeyyen Senar da var, Güvercinler var, klavyeler var, Roman mahallesi var. O katmanların içinde büyüdüm. Şimdiki çocuklarımızın biraz şanssızlığı bu tip alaturka, insani ve geleneksel renklerden uzak büyümek zorunda kalıyorlar çoğunlukla şehirlerde." ifadelerini kullandı.