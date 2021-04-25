Yıllar sonra 'beni affedin' deyip itiraf etti müjdeli haberi verdi! Ata Demirer: Olacak şey değil
Bir süredir ekranlardan uzak olan48 yaşındaki komedyen ve oyuncu Ata Demirer çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit, TRT 2 ekranlarında yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar'da konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Programın bu haftaki konuğu, ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer oldu.
Çocukken yalnız bir çocukluk geçirdiğini ifade eden Ata Demirer, ‘'Daha doğrusu biraz yalnızlığı tercih eden bir çocukmuşum annem öyle söylüyor. Çünkü hem çocuk olup hem şişko olmak çok zor bir şeydi." dedi.
Demirer çocukluk dünyasıyla ilgili "Hacivat ile Karagöz'ün dünyası, dadı, falcı, külhanbeyi, mahallenin delisi bunların hepsini yaşadım, içinde büyüdüm. Çocukluğum kendi kendimi eğlendirmekle başladı. Bursa'ya borçluyum, o çok bozulmamış Bursa, çocukluğumun Bursa'sı çok renkli, çok katmanlıydı." diye konuştu.
Büyüdüğü şehirle ilgili Demirer "Osmanlı da var içinde, Zeki Müren de var, Müzeyyen Senar da var, Güvercinler var, klavyeler var, Roman mahallesi var. O katmanların içinde büyüdüm. Şimdiki çocuklarımızın biraz şanssızlığı bu tip alaturka, insani ve geleneksel renklerden uzak büyümek zorunda kalıyorlar çoğunlukla şehirlerde." ifadelerini kullandı.