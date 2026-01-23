Yıllar sonra aşk itirafı! Cem Uzan'ın sevgilisi bakın kim çıktı

Cem Uzan ve Yasemin Sadıkoğlu aşkının bir Galatasaray maçı ile başladığı belirtildi. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre çift, geçtiğimiz aralık ayında oynanan Galatasaray-Monaco maçında tanıştı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, tatil için rotayı Fransa’ya çevirdi. Yasemin Sadıkoğlu’nun yeni yaşını kutlamak isteyen Cem Uzan, sevgilisi ile kayak tatiline çıktı.