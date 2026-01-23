Yıllar sonra aşk itirafı! Cem Uzan'ın sevgilisi bakın kim çıktı
Uzun yıllardır Fransa'da yaşayan Cem Uzan, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Uzan'ın, sosyetenin tanınmış isimlerinden Yasemin Sadıkoğlu ile yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi. Ünlü isim, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da bu ilişkiyi ilk kez açıkça gözler önüne serdi.
Uzun bir aradan sonra özel hayatıyla gündeme gelen Cem Uzan, yeni aşkıyla ilk kez bu karede ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf, kısa sürede dikkat çekti.
Uzun zamandır Fransa'da yaşayan Cem Uzan, olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Alara Koçibey’in ardından yeni bir ilişkiye başladı.
2021 yılında Fransız eşi Fanny Blancheland ile yollarını ayıran Cem Uzan’ın, sosyete çevrelerinde tanınan Yasemin Sadıkoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Cem Uzan ve Yasemin Sadıkoğlu aşkının bir Galatasaray maçı ile başladığı belirtildi. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre çift, geçtiğimiz aralık ayında oynanan Galatasaray-Monaco maçında tanıştı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, tatil için rotayı Fransa’ya çevirdi. Yasemin Sadıkoğlu’nun yeni yaşını kutlamak isteyen Cem Uzan, sevgilisi ile kayak tatiline çıktı.