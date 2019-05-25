Yıllar önce tokat atmıştı! Sevda Demirel'den Hande Atazi'ni çıldırtacak teklif

''Sevda Tokadı'' adını verdiği bir şarkı çıkaran Sevda Demirel, ilk olarak bu şarkısıyla ilgili bir açıklamada bulundu. Demirel, sosyal medya hesabından, ''Evet Sevda Tokat'ı biraz sansasyonel bir şarkı ismi olabilir ama ben başka neyle anılıyorum ki ne isteniyorsa onu veriyorum.