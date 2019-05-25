Yıllar önce tokat atmıştı! Sevda Demirel'den Hande Atazi'ni çıldırtacak teklif
Yıllar önce canlı yayın sırasında Hande Ataizi'ne attığı tokatla uzun süre gündemi meşgul eden Sevda Demirel, sessizliğini bir şarkı ile bozmak istediğini söyledi. ''Sevda Tokadı'' adını verdiği şarkısı için Hande Ataizi'ye teklifte bulundu.
Bundan 20 yıl önce konuk olduğu bir programda Hande Ataizi’yle tartışan ve ona canlı yayında tokat atarak magazin tarihine geçen Sevda Demirel, attığı adım ve sosyal medya hesabından gönderdiği mesajla reklam kokan bir harekete imza attı.
''Sevda Tokadı'' adını verdiği bir şarkı çıkaran Sevda Demirel, ilk olarak bu şarkısıyla ilgili bir açıklamada bulundu. Demirel, sosyal medya hesabından, ''Evet Sevda Tokat'ı biraz sansasyonel bir şarkı ismi olabilir ama ben başka neyle anılıyorum ki ne isteniyorsa onu veriyorum.
Ayrıca bana bu kadar ağır konuşmanın bedeli bunlar!! Beni eleştirenler benim yerimde olsaydı benden hiç farklı davranmazdı. Ha bu arada şarkıya bayılacaksınız''
Sevda Demirel, ilk olarak bu şarkısıyla ilgili bir açıklamada bulundu ve sonrasında Hande Ataizi’ne şu teklifi yaptı: