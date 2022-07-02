Yıllar önce küsmüşlerdi! Rapçi Ceza'dan küslüğe dair açıklama geldi: "Aramızda savaş yok"
2007 yılında taraf oldukları dava nedeni ile küsen ve yıllardır küs olan Türkçe rapin efsane isimleri Sagopa Kajmer ve Ceza cephesinden açıklama geldi. Konser öncesi Ceza, barışma iddiaları ile ilgili açıklama yaptı. "Bizde sadece dargınlık var."
2000 yılında tanışan ve arkadaşlıklarını 'Kuvvetmira' isimli rap oluşumunda sürdüren, başarılı işlere imza atan Ceza ve Sagopa Kajmer ikilisi 2007 yılında büyük bir kavga ile yollarını ayırdı.
Küslüklerinin nedeni Sagopa Kajmer'in iddialarına göre Ceza ve kız kardeşi Ayben'in, Sagopa Kajmer'in eski eşi Kolera'ya ve kendisine konserlerde küfür ve hakaret etmesiydi. Sagopa Kajmer bu iddialarla Ceza ve Ayben'den davacı oldu ve rap dünyasının efsane ikilisi küstü.
Şarkılarında birbirlerine sürekli diss atan ikili Ceza'nın babasının vefat etmesi ile aralarındaki buzları birazda olsun erittiler. Sagopa Kajmer'in Twitter hesabı üzerinden Ceza'ya taziye dileklerinde bulundu. Ceza'nın buna karşılık vermesinden sonra hayranları ikilinin yeniden bir araya geleceğini düşündü. Ancak sonuç öyle olmadı.
Geçtiğimiz günlerde 2002 yılında ortak çıkardıkları albümün yıl dönümünü paylaşan Ceza'nın gönderisini kendi sayfasında paylaşan Sagopa'nın bu hamlesi hayranlarını ikinci bir heyecana sürüklerken Ceza'dan olayla ilgili ilk açıklama geldi. Ceza'nın konuşmaları herkesi şaşırttı.