Yıllar önce küsmüşlerdi! Rapçi Ceza'dan küslüğe dair açıklama geldi: "Aramızda savaş yok"

Küslüklerinin nedeni Sagopa Kajmer'in iddialarına göre Ceza ve kız kardeşi Ayben'in, Sagopa Kajmer'in eski eşi Kolera'ya ve kendisine konserlerde küfür ve hakaret etmesiydi. Sagopa Kajmer bu iddialarla Ceza ve Ayben'den davacı oldu ve rap dünyasının efsane ikilisi küstü.