Yıllar önce boşanmışlardı! Eski çift yıllar sonra yeniden bir arada...
22 yıl önce önce olaylı bir şekilde boşanan ve uzun süredir bir araya gelmeyen Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop'tan şaşırtan bir kare geldi.
Rafet El Roman, 1996 yılında Tuğba Altıntop ile evlenmişti. İki kızı olan çift, 2003 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı.
Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop yıllar sonra ilk kez şarkıcının doğum gününde bir araya geldi.
Altıntop, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa "Her zaman sevgiyle… İyi ki doğdun" notunu düştü.
ÇOCUKLARINI BIRAKIP GİTTİĞİ KONUŞULMUŞTU
Şarkıcı Rafet El Roman'ın çocuklarının annesi ve eski eşi Tuğba Altıntop, 'çocuklarını bırakıp gitti’ algısı hakkında konuşmuş 43 yaşındaki şarkıcı; yalnız kaldığını, dolandırıldığını ve Türkiye’ye cebinde sadece 200 euro parayla geldiğini söylemişti.