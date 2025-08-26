BIST 11.526
DOLAR 41,02
EURO 47,83
ALTIN 4.455,01

Yıllar önce boşanmışlardı! Eski çift yıllar sonra yeniden bir arada...

|
Yıllar önce boşanmışlardı! Eski çift yıllar sonra yeniden bir arada...

22 yıl önce önce olaylı bir şekilde boşanan ve uzun süredir bir araya gelmeyen Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop'tan şaşırtan bir kare geldi.

Yıllar önce boşanmışlardı! Eski çift yıllar sonra yeniden bir arada... - Resim: 1

Rafet El Roman, 1996 yılında Tuğba Altıntop ile evlenmişti. İki kızı olan çift, 2003 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı.

16
Yıllar önce boşanmışlardı! Eski çift yıllar sonra yeniden bir arada... - Resim: 2

Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop yıllar sonra ilk kez şarkıcının doğum gününde bir araya geldi.

26
Yıllar önce boşanmışlardı! Eski çift yıllar sonra yeniden bir arada... - Resim: 3

Altıntop, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa "Her zaman sevgiyle… İyi ki doğdun" notunu düştü.

36
Yıllar önce boşanmışlardı! Eski çift yıllar sonra yeniden bir arada... - Resim: 4

ÇOCUKLARINI BIRAKIP GİTTİĞİ KONUŞULMUŞTU

Şarkıcı Rafet El Roman'ın çocuklarının annesi ve eski eşi Tuğba Altıntop, 'çocuklarını bırakıp gitti’ algısı hakkında konuşmuş 43 yaşındaki şarkıcı; yalnız kaldığını, dolandırıldığını ve Türkiye’ye cebinde sadece 200 euro parayla geldiğini söylemişti.

46