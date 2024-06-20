Yılın transferi! Galatasaray Michy Batshuayi ile anlaşmaya vardı, işte alacağı ücret

Sabah gazetesinden Mehmet Özcan'ın haberine göre ezeli rakipler transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'de sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan ve teknik direktör Jose Mourinho'nun takımda tutulmasını istediği Michy Batshuayi için Galatasaray devreye girdi. İcardi'nin yanına iyi bir golcü isteyen sarı kırmızılı teknik heyet, Belçikalı santrfora 2+1 yıllık sözleşme karşılığında senelik 3 milyon Euro maaş ve toplam 3 milyon Euro da imza parası teklif etti.