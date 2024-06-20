Yılın transferi! Galatasaray Michy Batshuayi ile anlaşmaya vardı, işte alacağı ücret
Galatasaray, 30 yaşındaki golcü futbolcu Michy Batshuay ile 2+1 yıllık mukavele karşılığında senelik 3 milyon Euro maaş ve toplam 3 milyon Euro da imza parasına el sıkıştı.
Sabah gazetesinden Mehmet Özcan'ın haberine göre ezeli rakipler transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'de sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan ve teknik direktör Jose Mourinho'nun takımda tutulmasını istediği Michy Batshuayi için Galatasaray devreye girdi. İcardi'nin yanına iyi bir golcü isteyen sarı kırmızılı teknik heyet, Belçikalı santrfora 2+1 yıllık sözleşme karşılığında senelik 3 milyon Euro maaş ve toplam 3 milyon Euro da imza parası teklif etti.
Kanarya ise hem sözleşme süresi hem de yıllık ücrette Galatasaray ile aynı rakamı sundu ancak önerilen imza parası 1 milyon Euro'da kaldı.
Galatasaray cephesinin teklifini daha iyi bulan 'Batsman' lakaplı Batshuayi ile anlaşma sağlandı. Tecrübeli futbolcu dün Fransa'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra ön protokolu imzaladı. İngiltere'den de talipleri olan ancak tercihini Türkiye'de kalma yönünde kullanan 30 yaşındaki Belçikalı yıldızı, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da çok beğendiği belirtildi.
Başarılı oyuncunun, 3 Temmuz'da İstanbul'daki sezon açılışına yetiştirileceği gelen haberler arasında.