Yılın öğretmeni sapık çıktı! 12yaşındaki iki öğrencisiyle yasak aşk yaşamış! Müstehcen fotoğraflar oraya çıktı
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir ilköğretim okulunda görev yapan 35 yaşındaki Jacqueline Ma, geçtiğimiz yıllarda "Yılın öğretmeni" seçildi. 35 yaşındaki öğretmenin 12 yaşındaki iki ortaokul öğrencisiyle yaşadığı yasak aşk, müstencen fotoğrafların ortaya saçılmasıyla ifşa oldu. Öğretmen ömür boyu hapiste kalabilir...
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Ulusal Okul Bölgesi'nde beşinci ve altıncı sınıflarda 2013'ten beri öğretmenlik yapan Jacqueline Ma, Ağustos 2022'de San Diego İlçesinde Yılın Öğretmeni seçilen beş öğretmenden biriydi.
Ma, 12 yaşındaki bir çocuğun ebeveyninin iğrenç ilişkiyi bildirmek için polisle temasa geçmesinin ardından Mart ayında tutuklandı.
Ma, bir çocuğa yönelik müstehcen davranışlar, reşit olmayan bir çocuğu baştan çıkarma ve çocuk pornografisi bulundurma dahil olmak üzere çok sayıda ağır suçla suçlandı.
Müstehcen görüntüler ortaya çıkardı
Olaya ilişkin soruşturma devam ederken Ma'nın çocuklarla aylarca süren bir ilişkisi olduğu, onlara müstehcen fotoğraflarını gönderip onlardan da aynısını yapmasını istediği ortaya çıktı.