Yılın ilk üç günü ağladığını itiraf eden Ceyda Düvenci bakın neler anlattı
Bülent Şakrak ile evli Ceyda Düvenci, Instagram hesabından yazdıklarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
2015 yılında meslektaşı Bülent Şakrak ile evlenen Ceyda Düvenci, sosyal medyayı bir hayli aktif kullanan ünlülerden birisi. Düvenci, iki çocuğu ve eşiyle mutluluk pozlarını sıklıkla Instagram hesabından paylaşıyor. Ünlü çift, magazin dünyasının da gözde çiftleri arasında.
Son olarak Ceyda Düvenci, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi, yayınladığı gönderiyle takipçileriyle dertleşti. Gülümserken çekilen bir karesini yayınlayan Ceyda Düvenci, "Gerçekten yepyeni bir ben oldum" dedi. 43 yaşındaki ünlü oyuncu, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:
''Yazacak o kadar çok şey var ki... Sizlere anlatmak istediğim çok şey birikti aslında... Ve 2 gündür nasıl paylaşsam bilemedim bir türlü...''
''2021 bambaşka başladı benim için. Gerçekten yepyeni bir ben oldum. Belki yıllardır kendimle ilgili bir yolculuk yapıyor olmam bir anda yaptı bu değişikliği. Çok garipti.''