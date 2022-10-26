Yılın en çekici kadını seçilmişti! Paige Spiranac'ın Cadılar Bayramı kostümü yürekleri hoplattı!
Bu yılın başında Maxim dergisi tarafından yılın en çekici kadını seçilen Amerikalı profesyonel golfçü Paige Spiranac, şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından sık sık söz ettirmeyi başarıyor. Ünlü isim son olarak Cadılar Bayramı kostümüyle Instagram'ı sallarken takipçilerinin de yüreklerini hoplattı.
Profesyonel golf kariyerini sonlandırdıktan sonra sosyal medyaya ağırlık veren Paige Spiranac birbirinden cesur paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Başarılı spor kariyerinin yanı sıra yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede fenomen haline gelmeyi başaran ünlü isim bu kez takipçilerinin karşısına oldukça iddialı Cadılar Bayramı kostümüyle çıktı.
Cadılar Bayramı için Street Fighter'ın Cammy'si olarak giyinen sevilen sporcu hayranlarından tam not aldı.
Sokak dövüşçüsü kıyafetleri giyen golfçü Paige Spiranac, çektiği üç fotoğrafı Instagram'da paylaştıktan kısa süre sonra fotoğraflara binlerce yorum ve beğeni aldı.