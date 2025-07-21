Yılın dizileri oldular! Eşref Rüya ve Uzak Şehir yeni sezon tarihi belli oldu...

Rusya'da yapılan halk oylamasıyla Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal 'En İyi Kadın Oyuncu' Çağatay Ulusoy ise 'En İyi Erkek Oyuncu' unvanını aldı. Ulusoy'un ve Ünsal'ın oyunculuk performanslarıyla yakaladıkları bu başarı hayranlarını gururlandırdı.