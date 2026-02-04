Yılın boşanma davası! Tuğçe Tayfur açıkladı: Skandal iddialar dosyada...

Arabeskin usta ismi Ferdi Tayfur'un kızı, şarkıcı Tuğçe Tayfur, evlilik serüveninde yine büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. 2023 yılında üçüncü evliliğini yaptığı iş insanı Muhammet Aydın'dan, birden fazla kez ihanete uğradığını iddia ederek boşanma davası açtı.