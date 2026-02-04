Yılın boşanma davası! Tuğçe Tayfur açıkladı: Skandal iddialar dosyada...
Şarkıcı Tuğçe Tayfur, üçüncü eşi Muhammet Aydın'ın birden fazla kadınla ilişkisi olduğunu iddia ederek boşanma davası açtı. Dava dosyasına, eşinin farklı kadınlarla yazışmaları ve fotoğrafları delil olarak sunuldu.
Arabeskin usta ismi Ferdi Tayfur'un kızı, şarkıcı Tuğçe Tayfur, evlilik serüveninde yine büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. 2023 yılında üçüncü evliliğini yaptığı iş insanı Muhammet Aydın'dan, birden fazla kez ihanete uğradığını iddia ederek boşanma davası açtı.
Arabeskin usta ismi Ferdi Tayfur’un şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur’un evlilikten yana yüzü gülmüyor. Daha önce iki kez evlenen Tayfur, 2023 yılında nikâh masasına oturduğu üçüncü eşi Muhammet Aydın’la kurduğu yuvada da mutluluğu bulamadı.
Avukatı Cesur Tünç aracılığıyla boşanma davası açan Tuğçe Tayfur, birden fazla kez ihanete uğradığını öne sürdü. Şarkıcı, Muhammet Aydın’ın farklı kadınlarla yaptığı yazışmaları ve birlikte çekilmiş fotoğraflarını mahkemeye delil olarak sundu.
ÜÇ FARKLI KADINLA ALDATTI
Dava dosyasında yer alan iddialara göre; Muhammet Aydın, Y.D. isimli kadınla Tuğçe Tayfur’un bir dönem sahibi olduğu kafede buluşuyordu. İkili arasındaki yazışmalarda da Y.D. kameralara yakalanmaması gerektiğini, rezil olmak istemediğini belirtmişti.