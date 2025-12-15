Yılın boşanma davası! Revna Sarıgül'ün talebine Ömer Sarıgül'den yeni teklif

2019 yılında iş insanı Ömer Sarıgül ile evlenen Revna Sarıgül, aldatıldığı iddiasıyla boşanma davası açtı. Dava süreci, Revna Sarıgül’ün talep ettiği 1.5 milyar lira maddi ve manevi tazminat ile aylık 3 milyon 300 bin lira nafaka isteğiyle kamuoyunun gündemine oturdu. Söz konusu rakamlar, boşanma davalarında bugüne kadar görülmemiş talepler arasında yer aldı.