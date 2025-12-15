BIST 11.465
Yılın boşanma davası! Revna Sarıgül'ün talebine Ömer Sarıgül'den yeni teklif

Rekor taleplerle gündeme gelen boşanma davasında taraflar arasındaki uçurum büyüyor. Revna Sarıgül’ün 1.5 milyar liralık tazminat ve milyonluk nafaka isteğine karşılık, Ömer Sarıgül’ün mahkemeye sunduğu teklif şaşkınlık yarattı.

2019 yılında iş insanı Ömer Sarıgül ile evlenen Revna Sarıgül, aldatıldığı iddiasıyla boşanma davası açtı. Dava süreci, Revna Sarıgül’ün talep ettiği 1.5 milyar lira maddi ve manevi tazminat ile aylık 3 milyon 300 bin lira nafaka isteğiyle kamuoyunun gündemine oturdu. Söz konusu rakamlar, boşanma davalarında bugüne kadar görülmemiş talepler arasında yer aldı.

Rekor taleplerin ardından Ömer Sarıgül, avukatı Gözde Egemen aracılığıyla mahkemeye yeni bir teklif sundu. Sarıgül’ün önerisi, Revna Sarıgül’ün talepleriyle kıyaslandığında büyük bir fark ortaya koydu.

Teklifin Detayları Ortaya Çıktı
Mahkemeye sunulan teklife göre Ömer Sarıgül;

10 milyon lira tazminat
Aylık 400 bin lira nafaka
ödemeyi kabul etti.

Bununla birlikte Sarıgül, halen oturulan evin kullanım hakkını Revna Sarıgül’e bırakmayı, evin aidat, elektrik, su ve doğalgaz dahil tüm giderlerini karşılamayı da taahhüt etti.

Ömer Sarıgül’ün teklifinde çocuklara ilişkin maddeler de dikkat çekti. Buna göre;

Çocukların okul ücretleri
Yaz okulları
Servis giderleri
Sağlık sigortaları
eğitim hayatları boyunca tamamen Ömer Sarıgül tarafından karşılanacak.

