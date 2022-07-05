Yılın bomba aşk iddiası! Esra Bilgiç ve Reynmen gece boyu birlikte sarmaş dolaş eğlediler
Son olarak Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alan 29 yaşındaki Esra Bilgiç'in ünlü fenomen Reynmen'le aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemin bomba gibi düştü. DJ Mahmut Orhan'ı dinlemeye giden ikili iddiaya göre gece boyu dans ettiler.
Diriliş Ertuğrul dizisinde oynadığı 'Halime Sultan' karakteri ile televizyon dünyasına adını duyuran ve son olarak Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alan 29 yaşındaki güzel oyuncu Esra Bilgiç'in ünlü fenomen Reynmen'le aşk yaşadığı iddia edildi.
Aras Bulut İynemli'nin başrolü olduğu ve kadrosunda dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Emma Watson'un da yer alacağı Atatürk dizisine dahil olduğu konuşulan Esra Bilgiç aşk hayatıyla gündemde.
Dizide Madam Corinne rolüne hayat verecek olan güzel oyuncunun 26 yaşındaki fenomen ve şarkıcı Reynmen ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiası gündemde.
Esra Bilgiç, iddialara göre; Maximum Uniq’te performans sergileyen DJ Mahmut Orhan’ı dinlemeye gitti. Gecede Bilgiç'in sosyal medya fenomeni Reynmen’le yakınlaştığı öğrenildi.