Yılın aşkı olacak! Ece Erken ve Sinan Akçıl havaalanında el ele görüntülendi...
Yılın aşk bombası olarak kayda geçecek. Ece Erken ile Sinan Akçıl aşk yaşıyor. Çift, Samsun Havaalanı’nda bir şahıs tarafından el ele görüntülendi.
Sinan Akçıl ve Ece Erken aşkı belgelendi. Ünlü sunucu ve şarkıcı, Samsun Havaalanı’nda el ele görüntülendi ve sanal medyada peş peşe paylaşımlar yaparak ilişkilerini duyurdular.
Bomba Aşka Şarkılı Onay Geldi
Ece Erken, yaklaşık bir buçuk aydır birlikte olduğu Sinan Akçıl’ın "Her Şey Güzel Olacak" şarkısının sözleriyle sanal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Şarkının "Her şey güzel olacak senle olunca..." nakaratını paylaşan Erken, bu adımla ilişkisinin onayını verdi.
Erken’in daha önce Akçıl’ın eski eşi Burcu Kıratlı ile evliyken, ona “Enişte” demesi de dikkat çekti. Bu nostaljik anılar da sanal medyada yeniden gündem oldu.
Akçıl, Erken'in eski paylaşımlarını hatırlatarak "Hiç arkadaşlık yapmayan, 10 yıl önce tanışmış birinden mi bahsediyoruz? Bu kadar zaman sonra dostluklar nasıl ortaya çıkıyor?" diyerek tepkisini dile getirdi.
Sosyal Medyadan Paylaştı
Ece Erken, Sinan Akçıl’ın yüzünü kapattığı bir fotoğrafı Instagram'dan paylaşarak ilişkilerini daha da duyurdu.