Yılın aşkı olacak! Ece Erken ve Sinan Akçıl havaalanında el ele görüntülendi...

Erken’in daha önce Akçıl’ın eski eşi Burcu Kıratlı ile evliyken, ona “Enişte” demesi de dikkat çekti. Bu nostaljik anılar da sanal medyada yeniden gündem oldu.

Akçıl, Erken'in eski paylaşımlarını hatırlatarak "Hiç arkadaşlık yapmayan, 10 yıl önce tanışmış birinden mi bahsediyoruz? Bu kadar zaman sonra dostluklar nasıl ortaya çıkıyor?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Sosyal Medyadan Paylaştı

Ece Erken, Sinan Akçıl’ın yüzünü kapattığı bir fotoğrafı Instagram'dan paylaşarak ilişkilerini daha da duyurdu.