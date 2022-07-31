Yılın aşk iddiası ortaya atıldı! Çağla Şikel gönlünü bakın kime kaptırdı, o isim Zeynep Bastık'ın...

Mankenlik kariyerine sunuculuğu da ekleyen, güzelliğiyle, endamıyla hafızalara kazınan Çağla Şikel'in geçtiğimiz günlerde İzzet Antebi ile mesajları ifşa olmuştu. Çok geçmeden güzel sunucunun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Söylentilere göre Şikel, Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış ile aşk yaşıyor. Önceki akşam sevilen şarkıcı Edis'in kulisinde dans eden ikili, birlikte olduklarını gizlemiyor. İşte haberin detayları...