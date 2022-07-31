Yılın aşk iddiası ortaya atıldı! Çağla Şikel gönlünü bakın kime kaptırdı, o isim Zeynep Bastık'ın...
FOX TV ekranlarından yayınlanan " Çağla ile yeni bir gün" programı ile ekranlara gelen, güzelliği ile mest eden Çağla Şikel gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda İzzet Antebi ile mesajları ifşa olan güzel sunucu hakkında bomba aşk iddiası ortaya atıldı. Söylentilere göre Şikel, Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış ile aşk yaşıyor...
Mankenlik kariyerine sunuculuğu da ekleyen, güzelliğiyle, endamıyla hafızalara kazınan Çağla Şikel'in geçtiğimiz günlerde İzzet Antebi ile mesajları ifşa olmuştu. Çok geçmeden güzel sunucunun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Söylentilere göre Şikel, Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış ile aşk yaşıyor. Önceki akşam sevilen şarkıcı Edis'in kulisinde dans eden ikili, birlikte olduklarını gizlemiyor. İşte haberin detayları...
Geçtiğimiz günlerde İzzet Antebi ile özel mesajları ifşa edilen Çağla Şıkel'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
Bir yıl olmadan Zeynep Bastık ile boşanan Tolga Akış'ın Çağla Şıkel ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.
Çağla Şıkel'in yeni sevgilisi mi var? Geçtiğimiz günlerde mesajları ifaşa olan sunucu ve manken Çağla Şıkel'in aşk hayatıyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.