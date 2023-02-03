Yılın aşk bombası patladı! Hadise, Galatasaray'ın yıldızı Icardi ile aşk yaşıyor!
Geçtiğimiz sezon Galatarasay'da top koşturan Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, son dönemlerin en çok konuşulan isimlerin başında gelen Hadise ile ilgili bomba bir iddia ortaya attı.. Ünlü şarkıcının Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye gönlünü kaptırdığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte yılın aşk bombasında detaylar...
Mehmet Dinçerler ile olaylı şekilde boşanan 37 yaşındaki Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıklıkla söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isim şu günlerde Galatasaray maçına gitmesi ile gündemde. Geçtiğimiz sezon Galatarasay'da top koşturan Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı bomba bir iddiada bulundu.
Söylemezsem Olmaz programında yorumcu olan Şancı, Hadise ile çapkınlıklarıyla tanınan 29 yaşındaki yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin aşk yaşadığını iddia etti.
Şancı bu iddiayı Galatasaraylı bir futbolcunun eşinden öğrendiğini açıkladı.
Hadise'nin Icardi'den hoşlandığını ve tanışmak için yakın markaja aldığını söyleyen Şancı, "Hadise normalde maça giden biri değildir ama dün akşam Galatasaray maçına gitti.