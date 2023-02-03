Yılın aşk bombası patladı! Hadise, Galatasaray'ın yıldızı Icardi ile aşk yaşıyor!

Mehmet Dinçerler ile olaylı şekilde boşanan 37 yaşındaki Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıklıkla söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isim şu günlerde Galatasaray maçına gitmesi ile gündemde. Geçtiğimiz sezon Galatarasay'da top koşturan Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı bomba bir iddiada bulundu.