Yılın aşk bombası! Arda Güler'in sevgilisi Galatasaray'ın genç yıldızı çıktı! Duru Nayman kimdir?

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak tüm dünyanın yakın takibine giren Arda Güler, spor gündeminin ardından magazin gündeminde de bir numara olma yolunda ilk adımlarını attı. 18'lik milli yıldız Arda Güler'in futbol hayatının dışında özel hayatı da gazete manşetlerini süsleyecek gibi duruyor. Arda Güler'in, Galatasaray'ın 18 yaşındaki yıldızıyla aşk yaşadığı ifşa oldu. İşte bomba aşkın ilk görüntüleri...