Yılın aşk bombası! Arda Güler'in sevgilisi Galatasaray'ın genç yıldızı çıktı! Duru Nayman kimdir?
Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki milli yıldız Arda Güler'in sevgilisinin de sporcu olduğu ortaya çıktı. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın genç yıldızı ile Arda Güler'in aşkı, İspanya'da ifşa oldu.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak tüm dünyanın yakın takibine giren Arda Güler, spor gündeminin ardından magazin gündeminde de bir numara olma yolunda ilk adımlarını attı. 18'lik milli yıldız Arda Güler'in futbol hayatının dışında özel hayatı da gazete manşetlerini süsleyecek gibi duruyor. Arda Güler'in, Galatasaray'ın 18 yaşındaki yıldızıyla aşk yaşadığı ifşa oldu. İşte bomba aşkın ilk görüntüleri...
Arda Güler, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşmeye imza atarken tüm dünyanın ilgi odağı oldu. Medya Arda Güler haberlerinden geçilmiyor. Sadece Türk ve İspanyol medyası değil, tüm dünyadaki spor medyası Arda Güler'in peşinden koşuyor.
Gizli aşkı İspanya'da ortaya çıktı
Arda'nın özel hayatı da oldukça merak edilen bir konu olarak göze çarpıyor. Real Madrid'de her adımı ilgiyle izlenen Arda Güler'in gizli aşkı da İspanya'daki imza töreni sırasında ifşa oldu.
Galatasaray'ın yıldız ismiyle aşk yaşıyor
Arda Güler'in, Galatasaray'ın 18 yaşındaki genç yıldızıyla aşk yaşadığı ortaya çıktı. Çiftin ilk görüntüleri Arda'nın İspanya'ya gidişi ve Real Madrid'e imza attığı törende ortaya çıktı.