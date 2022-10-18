Yıldız Tilbe'nin sahnede başına gelmeyen kalmadı! Dans ederken kıyafet değiştirmeye kalkınca...
Daha önce yaz konserleri kapsamında Bodrum'da sahne alan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, yaptığı kalça dansıyla görenlerin ağzını açık bırakmış, çılgın dansıyla çok konuşulmuştu. Geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'de sahne alan Tilbe bu kez de sahnede talihsiz bir an yaşadı. Konser sırasında üstünü değiştirmeye kalkan 56 yaşındaki ünlü ismin başına gelmeyen kalmadı.
Konser maratonunda devam eden ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe önceki akşam Kuruçeşme'de sahne aldı.
Oldukça yoğun bir konser dönemi geçiren Tilbe, çılgın danslarıyla, sesi ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatırken, küçük bir talihsizlik yaşadı.
Kalça dansıyla çok konuşulmuştu
Geçtiğimiz yaz döneminde Bodrum'da konser veren ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Bodrum Antik Tiyatro’ya çılgın kalça dansıyla damga vurmuştu. Tilbe, konser salonunu dolduran sevenleriyle dillere pelesenk olan şarkılarını hep bir ağızdan seslendirmişti.
Sahnede çoştukça çoşan Tilbe kendini daha fazla tutamayıp ve kalçasını sallaya sallaya dans etmişti. Hayranlarını da çoşturan ünlü şarkıcı izleyenlerin ağzını adeta bir metre açık bırakmıştı. Ünlü şarkıcının bu dansı günlerce konuşulmuştu.