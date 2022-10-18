Yıldız Tilbe'nin sahnede başına gelmeyen kalmadı! Dans ederken kıyafet değiştirmeye kalkınca...

Sahnede çoştukça çoşan Tilbe kendini daha fazla tutamayıp ve kalçasını sallaya sallaya dans etmişti. Hayranlarını da çoşturan ünlü şarkıcı izleyenlerin ağzını adeta bir metre açık bırakmıştı. Ünlü şarkıcının bu dansı günlerce konuşulmuştu.