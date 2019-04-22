Yıldız Tilbe'nin hayatı film olacak mı?
Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, son zamanlarda bazı sanatçıların hayatlarının beyaz perdeye taşınması hakkında düşüncelerini dile getirdi.
Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Ünlü şarkıcı Tilbe, “İleride parçalarımı bir kitapta şiirleştirmek isterim” diyerek, ilerde bir şiir kitabı çıkarmayı düşündüğünü açıkladı. Yıldız Tilbe'ye, “Hayatınızın film olmasını ister misiniz?” sorusu yöneltildi.
Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, şiir kitabı çıkarmak istediğini ifade ederken hayatının film olmasını istemediğini şu sözleriyle belirtti: “Yaşarken istemiyorum, zaten öldükten sonra yapamazlar. Ellerinden gelmez. Biyografileri doğru yansıtamıyorlar. İnsanın iç dünyasını bilemiyorlar” cevabını verdi.
Sosyal medyada yaptığı paylaşım ve yazılarla adından söz ettiren şarkıcı, “Her insan gibi kendi fikirlerimi paylaşıyorum. Herkesin düşüncesi kişiyi bağlar. Yaptığım paylaşımlardan pişmanlık duymuyorum” açıklamasını yaptı.
Sahne kıyafetlerini kendisinin seçtiğini belirten Tilbe, “Marka takıntım yok. Çok para harcamıyorum. Pazardan da giyinirim” ifadelerini kullandı.