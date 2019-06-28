Yıldız Tilbe'nin gözlerden uzak tuttuğu kızıyla benzerliği olay oldu! İkiz gibiler
Yıldız Tilbe sürekli gözlerden uzak tuttuğu kızı Sezen Burçin ve torunlarıyla poz verdi. Tilbe'nin kızıyla olan benzerliği ise herkesi şaşırttı.
Son olarak Tv 8'de O Ses Türkiye jüriliği yaparak ekranlara gelen Yıldız Tilbe, her zaman kızı Sezen Burçin Karahan'ı kameralardan uzak büyütmüştü. Kızının evliliğinin ardından ise torunları için de aynı şeyi yapan Tilbe'den sonunda bir üç kuşağın bir arada olduğu bir aile fotoğrafı geldi.
Yıldız Tilbe'nin 1984 yılında evlendiği Güngör Karahan'dan olan ve çok sevdiği Sezen Aksu'nun adını verdiği kızı, Sezen Burçin'in paylaştığı fotoğrafta dikkat çeken ise Tilbe'nin kızıyla olan benzerliği oldu. Ünlü şarkıcının senelerdir gözlerden uzak tuttuğu kızının annesine benzerliği herkesi çok şaşırttı.
Sezen Burçin'in paylaştığı bu fotoğrafa binlerce beğeninin yanı sıra birçok yorum yapıldı. Bazıları Tilbe'nin kızıyla benzerliğine şaşırarak ikiz gibi olduklarını söyledi. Bazıları ise Tilbe, kızını hep kameralardan uzak tuttuğu için bir kızı olduğunu bilmediklerini söyleyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.
Bu şaşkınlıkların yanı sıra Sezen Burçin'in fotoğrafına çok sayıda mutluluk temennisinde bulunan takipçileri, bu mutlu aile fotoğrafını oldukça beğendi.