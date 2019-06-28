Yıldız Tilbe'nin gözlerden uzak tuttuğu kızıyla benzerliği olay oldu! İkiz gibiler

Son olarak Tv 8'de O Ses Türkiye jüriliği yaparak ekranlara gelen Yıldız Tilbe, her zaman kızı Sezen Burçin Karahan'ı kameralardan uzak büyütmüştü. Kızının evliliğinin ardından ise torunları için de aynı şeyi yapan Tilbe'den sonunda bir üç kuşağın bir arada olduğu bir aile fotoğrafı geldi.