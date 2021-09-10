Yıldız Tilbe'den TRT spikeri Ersoy Dede'ye aşı çıkışı: Yakıştı mı size?
Sosyal medyada sıklıkla aşı ve PCR testlerini reddettiğini ifade ederek tartışmalara yol açan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, bu kez de TRT Ana Haber Spikeri Ersoy Dede ile karşı karşıya geldi.
PCR testlerine ve koronavirüs aşısına karşı çıkarak hiçbirini yaptırmadığını ve yaptırmayacağını dile getiren Yıldız Tilbe ile TRT Ana Haber Spikeri Ersoy Dede arasında dikkat çeken bir diyalog geçti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yıldız Tilbe, "TRT1 ayıp değil mi yalan haber yapıyorsunuz, beni aşı karşıtı ilan ediyorsunuz, yakıştı mı size kaç gündür aşı olmadım diyorum, ben karşıt ya da kale değilim"sözleriyle paylaşım yaptı.
"Anlamadım aşı olmadığınızı, aşıya karşı olduğunuzu söyledim"
TRT Ana Haber Spikeri Ersoy Dede bu paylaşımlara karşılık, "Anlamadım aşı olmadığınızı, aşıya karşı olduğunuzu söyledim. Neye itirazınız" yanıtını verdi.
İşte o diyalog...
Ardından, Ersoy Dede, kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda "Sorun, aşı konusunda bu ülkenin saygın bilim insanlarına ya da sağlık bakanına değil de Yıldız Tilbe’ye itibar etmekte zaten. Ama bu insanlar burada bir terslik görmüyor.. İlginç" ifadelerini kullandı.