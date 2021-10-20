Yıldız Tilbe'den Kuruçeşme konserinde seyirciye: Bizim millet normal değil!

KURUÇEŞME'de sahne alan Yıldız Tilbe sevenleriyle buluştu. Sahneye ‘Delikanlım’ şarkısıyla çıkan Tilbe, ard arda seslendirdiği hitleri ve danslarıyla büyük alkış aldı. “El Adamı”, “Vazgeçtim”, “Aşk Laftan Anlamaz ki”, “Çat Kapı” gibi en sevilen parçalarını söyleyen Yıldız Tilbe’ye Kuruçeşme’yi dolduran yüzlerce müziksever de hep bir ağızdan eşlik etti. Çılgın tavrıyla bilinen ve sevilen şarkıcı, seyirciye ilginç bir çıkış yaparak "Bizim millet normal değil" dedi.