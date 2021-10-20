Yıldız Tilbe'den Kuruçeşme konserinde seyirciye: Bizim millet normal değil!
Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde Türk pop müziğinin güçlü sesi Yıldız Tilbe, ikinci kez sevenleriyle buluştu. Son zamanalrda aşı ve PCR testi karşıtlığıyla gündeme gelen Tilbe'nin konsere çıkmadan evvel PCR testi yaptırıp yaptırmadığı ise sosyal medyada merak konusu oldu.
KURUÇEŞME'de sahne alan Yıldız Tilbe sevenleriyle buluştu. Sahneye ‘Delikanlım’ şarkısıyla çıkan Tilbe, ard arda seslendirdiği hitleri ve danslarıyla büyük alkış aldı. “El Adamı”, “Vazgeçtim”, “Aşk Laftan Anlamaz ki”, “Çat Kapı” gibi en sevilen parçalarını söyleyen Yıldız Tilbe’ye Kuruçeşme’yi dolduran yüzlerce müziksever de hep bir ağızdan eşlik etti. Çılgın tavrıyla bilinen ve sevilen şarkıcı, seyirciye ilginç bir çıkış yaparak "Bizim millet normal değil" dedi.
Romantik şarkılarla duygusal anlar yaşatan Yıldız Tilbe, hareketli şarkılarda da Kuruçeşme’yi ayağa kaldırdı.
Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Yıldız Tilbe, sahne performansıyla adeta büyüledi.
Konsere çıkarken test yaptırdı mı?
Son dönemde aşı karşıtlığıyla hem magazin gündeminden hem de sosyal medya gündeminden düşmeyen Tilbe'nin, ne aşı ne PCR testi yaptırmayacağına dair kesin açıklamalarından sonra konsere çıkarken 'PCR testi yaptırıp yaptırmadığı' ise sosyal medyada merak konusu oldu.