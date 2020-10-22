Yıldız Tilbe yeniden imaj değiştirdi! Takipçileri şoke oldu
Her hareketiyle gündem olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, imaj değişikliğine gitti. Saçlarını önce beyaza boyayan sonra kısacık kesen Tilbe, bu kez de peruk taktı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, imaj değiştirdi. Tilbe'nin peruklu yeni imajı oldukça beğeni aldı.
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Saçlarını önce beyaza boyayan sonra kısacık kesen Tilbe, bu kez de peruk taktı. Tilbe'nin yeni imajı ise çok konuşulacak gibi duruyor.
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54 yaşındaki arkıcı Yıldız Tilbe, saçlarını kısa kestirmiş, yeni görüntüsünü "Hazır asker" notuyla paylaşmıştı. Yıldız Tilbe'nin yeni imajı takipçilerinden yoğun ilgi görmüştü.
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Öte yandan geçtiğimiz günlerde de saçlarını sarıya boyatan Tilbe, "Beyaz olayım dedim. Beyaz yapamadılar. Sarı saçta kaldım" ifadelerini kullanmıştı.
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