Yıldız Tilbe WhatsApp'ı bakın neden sildi Twitter korkusu sardı
WhatsApp'ın yeni güncellemesini duyan Yıldız Tilbe, Twitter'dan WhatsApp'ı sildiğini açıkladı.
WhatsApp son zamanların en çok konuşulan sosyal medya konusu oldu. Yeni ''Gizlilik İlkesi'' adı altında yeni bir güncelleme getirmeye hazırlanan WhatsApp'a tepki yağdı. Sosyal medyada ''WhatsApp'ı siliyoruz'' kampanyaları başladı. Yıldız Tilbe de konuya destek olanlardandı.
WhatsApp'ın güncellenen Gizlilik İlkesi'nde, "Bilgileriniz, yaşadığınız yerin dışında hizmetlerimizin sağlandığı, dünyanın başka herhangi bir ülkesine veya bölgesine aktarılabilir veya iletilebilir ya da buralarda saklanabilir ve işlenebilir" ifadesine yer verildi. Tilbe, konu üzerine Twitter paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Gündeme dair yorumlarıyla sıklıkla haber olan Yıldız Tilbe Twitter'dan ilk olarak ''WhatsApp'tan kaçan kaçana'' paylaşımını yaparak birçok kişinin WhatsApp'ı sildiğini söyledi.
''Tanıdığım hiç kimse kalmamış WhatsApp'ta, ben nasıl kapatıcam bilmiyorum, bu ne zulümdür.'' paylaşımıyla kendisinin de silmek istediğini duyurdu.