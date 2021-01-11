Yıldız Tilbe WhatsApp'ı bakın neden sildi Twitter korkusu sardı

WhatsApp'ın güncellenen Gizlilik İlkesi'nde, "Bilgileriniz, yaşadığınız yerin dışında hizmetlerimizin sağlandığı, dünyanın başka herhangi bir ülkesine veya bölgesine aktarılabilir veya iletilebilir ya da buralarda saklanabilir ve işlenebilir" ifadesine yer verildi. Tilbe, konu üzerine Twitter paylaşımlarıyla dikkat çekti.