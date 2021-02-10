Yıldız Tilbe sözleriyle olay! 'Dünya Sağlık Örgütü'ne ve pandemiye inanmıyorum'
Aşı olmak istemediğini dile getiren Yıldız Tilbe bu kez pandemiye ve Dünya Sağlık Örgüt'üne inanmadığını söyledi.
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe sosyal medyada yaptığı paylaşımla ortalığı karıştırdı. 2020 yılının başlarında ortaya çıkan ve 1 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile ilgili ''Dünya sağlık örgütü ve pandemisine inanmıyorum!'' diyen Tilbe takipçilerinden de büyük destek gördü.
Yıldız Tilbe, Twitter hesabından koronavirüs pandemisini hedef aldı. Tilbe: "Hem Türkiye'de hem dünyada bu kadar Doçent, Profesör, Doktor, Bilim adamı böyle bir şey yok diyorlar , onlara inanıyorum"; Dünya sağlık örgütü ve pandemisine inanmıyorum" ifadelerini kullandı.
Daha önce de aşı olmayacağını belirten Yıldız Tilbe, devletin kendisini aşı olmaya zorlayamayacağını söylemişti. "Maske takmak, HES taşımak, çip taktırmak, aşı olmak istemiyorum" diye isyan eden Yıldız Tilbe ardından şunları söylemişti:
"Devlet beni bir suç işlersem içeri atabilir, hakettiysem boynum kıldan incedir. Bunun dışında Devlet dahi olsa bana zorla hiçbir şey yapamaz ve yaptıramaz, ne aşı ne çip ne HES kabul etmiyorum, ben devlet için değil devlet benim içindir."