Yıldız Tilbe sahnede fenalaştı hayranı hediye etmiş! Üzerini değiştirdi yine kurtulamadı
Şarkıcı Yıldız Tilbe İstanbul'da verdiği konserde talihsiz anlar yaşadı. Hayranından aldığı hediye parfümü üzerine sıkıp sahneye çıkan Tilbe, fenalaştı.Konserine ara veren ünlü şarkıcı "Parfüm sıktım bayılıyordum. Elbisemi değiştirdim yine kurtulamadım. " dedi.
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki gün İstanbul'da verdiği konserde büyük panik yaşadı. Tilbe, kendisine hediye edilen ve daha önce hiç denemediği bir parfümü üzerine boca etti ve ardından sahneye çıktı.
Ünlü şarkıcı, kısa süre içinde yoğun kokudan rahatsız oldu ve fenalaştı. Sabah'ta yer alan habere göre Tilbe, konserine küçük bir ara verdi.
AZ KALSIN BAYILIYORDUM
Kokunun etkisinin geçmesini bekleyen Tilbe, sahne kıyafetini değiştirip biraz hava aldı ve kendisine gelince yeniden sahneye çıktı.
Parfümün içeriğindeki maddelere alerjisi olduğu anlaşılan Tilbe, "Parfüm sıktım bayılıyordum. Elbisemi değiştirdim yine kurtulamadım. Kavun, şeftali, salatalık arası bir şeyler kokuyordu. Çok rahatsız oldum" dedi.