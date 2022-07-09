Yıldız Tilbe, Merve Boluğur'u sahneye çıkardı şarkısını duyunca şaşkına döndü!
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ve yeni çıkarttığı şarkısı ile sürekli gündem olan Merve Boluğur geçtiğimiz akşam Alaçatı'da sahne alan Yıldız Tilbe'nin daveti üzerine sahneye çıktı. Boluğur şarkıyı söylerken Yıldız Tilbe'nin surat ifadesi sosyal medyada viral oldu.
Geçtiğimiz akşam Alaçatı'da konser veren 55 yaşındaki ünlü sanatçı Yıldız Tilbe konser verdiği mekanda olan Merve Boluğur'u sahneye davet etti. O anlar sosyal medyada viral oldu.
2015 yılında nikah masasına oturduğu şarkıcı Murat Dalkılıç'la 2017 yılında ayrılan oyuncu Merve Boluğur uzun bir süredir ekranlardan uzak kalmayı tercih ediyor.
Aradığı aşkı bir türlü bulamayan güzel oyuncu ekranlardan ne kadar uzak kalsada sosyal medyada oldukça aktif.
Her yaptığı paylaşımla olay yaratan Boluğur geçtiğimiz ay çıkarttığı 'şşşşşştttt' isimli şarkısı ile müzik dünyasına adımını atmıştı. Oyuncunun yeni şarkısı sosyal medyaya da bomba gibi düşmüştü.