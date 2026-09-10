Yıldız Tilbe konserinde yürekler ağza geldi! İzleyiciler arasında kavga çıkınca...
İzmir’de hayranlarıyla buluşan Yıldız Tilbe’nin konserinde gecenin ilerleyen saatlerinde beklenmedik bir olay yaşandı. Kalabalığın arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, ekiplerin müdahalesiyle gerginlik sona erdi. Yaşananların ardından ünlü sanatçı sahnesine kaldığı yerden devam etti.
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Yıldız Tilbe, İzmir’de düzenlenen fuar etkinliği kapsamında sahne aldı. Konser alanını saatler öncesinden dolduran binlerce müziksever, ünlü sanatçının sahneye çıkmasıyla büyük coşku yaşadı.
TİLBE'NİN ŞARKILARINA HEP BİRLİKTE EŞLİK ETTİLER
Konserine sevilen parçalarından “Delikanlım” ile başlayan Yıldız Tilbe, gece boyunca birbirinden popüler şarkılarını seslendirdi. Hayranları da sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu.
KALABALIĞIN ARASINDA KAVGA ÇIKTI
Milliyet'te yer alan habere göre, konserin ilerleyen dakikalarında ise eğlencenin seyri bir anda değişti.
Kalabalığın bulunduğu bölümde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine konser alanında kısa süreli panik yaşandı.
EKİPLER HEMEN MÜDAHALE ETTİ
Yaşanan arbede üzerine emniyet ekipleri bölgeye müdahale etti. Kavgaya karışan kişiler alandan uzaklaştırılırken, yaşanan gerginlik kısa sürede kontrol altına alındı.
Olayın sona ermesinin ardından Yıldız Tilbe konserine kaldığı yerden devam etti. Ünlü sanatçı, yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından hayranlarına müzik dolu bir gece yaşatmayı sürdürdü.