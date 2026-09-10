Yıldız Tilbe konserinde yürekler ağza geldi! İzleyiciler arasında kavga çıkınca...

TİLBE'NİN ŞARKILARINA HEP BİRLİKTE EŞLİK ETTİLER

Konserine sevilen parçalarından “Delikanlım” ile başlayan Yıldız Tilbe, gece boyunca birbirinden popüler şarkılarını seslendirdi. Hayranları da sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu.