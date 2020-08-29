Yıldız Tilbe kalça şovuyla Harbiye'yi salladı işte o eğlenceli anlar
Yıldız Tilbe, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi. Sahnede kendinden geçen Tilbe, kalça dansıyla herkesi eğlendirdi.
Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi konserleri kapsamında sahneye çıkan Yıldız Tilbe, şarkılarını hayranları için söyledi.
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Kendisiyle özdeşleşen dans figürlerini sergileyen ünlü şarkıcı, kıvrak danslarıyla herkesi kendine hayran bıraktı.
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Konsere "Delikanlım" şarkısıyla başlayan şarkıcı, "Emi", "Vazgeçtim", "Çabuk Olalım Aşkım", "Sana Değer", "Şivesi Sensin Aşkın", "Haberi Olsun" ve pek çok şarkısını seslendirdi.
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Şarkılarına konseri dinlemeye gelenlerin de eşlik ettiği şarkıcı, birkaç parça söyledikten sonra sürpriz yaparak 31 Ağustos'ta konser verecek Berkay'ı seyircilerin arasından sahneye davet etti.
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