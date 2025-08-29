Yıldız Tilbe Harbiye'de hem coştu hem duygulandı!

YILDIZ TİLBE KİMDİR?

16 Temmuz 1966 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Altun Tilbe ve babasının adı Ali Tilbe’dir. 6 kardeşin en küçüğü olan Tilbe'nin annesi Tunceli babası ise Ağrı doğumludur.

Eğitim hayatına Mustafa Rahmi Balaban ortaokulunda devam ederken orta ikinci sınıfta yarım bırakarak evlenme kararı almıştır. Bu evliliğinden bir kızı olmuştur. Kızının adını hayranı olduğu Sezen Aksu’dan ilham alarak Sezen koymuştur. 5 yıl evli kaldığı Güngör Karahan ile ayrılık kararı almıştır. Eşinden boşanan Tilbe kızına bakabilmek için ilk olarak düğün salonlarında sonra ise gece kulüplerinde şarkı söylemeye başlamıştır.