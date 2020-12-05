Yıldız Tilbe Hakan Altun'a öyle bir yorum yaptı ki silmek zorunda kaldı
Gonca Vuslateri ile aşk yaşayan Hakan Altun, Twitter'dan Yıldız Tilbe'nin şarkısını söylediği anları paylaştı. Tilbe'nin yorumu ise olay oldu.
Gonca Vuslateri ile aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Hakan Altun, Yıldız Tilbe'ye ait olan 'Su Olsam Sensiz Akamam' şarkısını seslendirdi. Altun bu anları da sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Altun Twitter hesabından yaptığı paylaşıma Yıldız Tilbe'yi etiketleyerek "Bu gece içimden geldi, ne güzel bir şarkısın sen Yıldız Tilbe" notunu düştü.
Her daim esprili kişiliğiyle tanınan Yıldız Tilbe ise paylaşıma "Ne oldu la Gonca dövdü mü, sıkı dur yorulsun" yorumunu yaptı.
Yıldız Tilbe'nin yaptığı yorumu kısa sürede silmesi ise dikkat çekti.