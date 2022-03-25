Yıldız Tilbe ekranlara geri dönüyor! Batmak üzere olan o kanalla anlaştı: Gönüllü çalışacak
Sesi kadar yaptıkları ve tuhaf dansıyla da gündemden düşmeyen milyonların sevgilisi Yıldız Tilbe ekranlara geri dönüyor.
Yıldız Tilbe, uzun zamandır yaşadığı ekonomik sorunlardan dolayı çalışanların maaşlarını vermekte zorlanan ulusal bir TV kanalı için harekete geçti.
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İddiaya göre Tilbe, 23 Mart tarihinde kanalla görüşmeye gitti.
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Güler yüzüyle kanal çalışanlarını sevindiren Tilbe, milyonlarca hayranını da sevindirecek bir karar aldı.
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Tilbe, destek olmak amacıyla ücret almadan program yapmayı kabul etti.
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