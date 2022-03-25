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Yıldız Tilbe ekranlara geri dönüyor! Batmak üzere olan o kanalla anlaştı: Gönüllü çalışacak

Yıldız Tilbe ekranlara geri dönüyor! Batmak üzere olan o kanalla anlaştı: Gönüllü çalışacak

Sesi kadar yaptıkları ve tuhaf dansıyla da gündemden düşmeyen milyonların sevgilisi Yıldız Tilbe ekranlara geri dönüyor.

Yıldız Tilbe ekranlara geri dönüyor! Batmak üzere olan o kanalla anlaştı: Gönüllü çalışacak

Yıldız Tilbe, uzun zamandır yaşadığı ekonomik sorunlardan dolayı çalışanların maaşlarını vermekte zorlanan ulusal bir TV kanalı için harekete geçti. 

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Yıldız Tilbe ekranlara geri dönüyor! Batmak üzere olan o kanalla anlaştı: Gönüllü çalışacak

İddiaya göre Tilbe, 23 Mart tarihinde kanalla görüşmeye gitti. 

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Yıldız Tilbe ekranlara geri dönüyor! Batmak üzere olan o kanalla anlaştı: Gönüllü çalışacak

Güler yüzüyle kanal çalışanlarını sevindiren Tilbe, milyonlarca hayranını da sevindirecek bir karar aldı.

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Yıldız Tilbe ekranlara geri dönüyor! Batmak üzere olan o kanalla anlaştı: Gönüllü çalışacak

Tilbe, destek olmak amacıyla ücret almadan program yapmayı kabul etti. 

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