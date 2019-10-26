Yıldız Tilbe derin yırtmaçlı elbisesiyle dans şovu yaptı! Kıyafetin azizliğine uğradı
Yıldız Tilbe, Harbiye'de verdiği sekizinci konserde sahneye derin yırtmaçlı elsesiyle çıkarak dans şovu yaptı.
Yıldız Tilbe, dün gece Harbiye'de sekizince kez sahne aldı ve sesinin yanı sıra dans şovlarıyla binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Tilbe, cesur kıyafetiyle darbuka eşiliğinde dans ederken ise zor anlar yaşadı.
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Danslarıyla kendinden geçerek çılgın bir şov sergileyen Yıldız Tilbe, tercih ettiği derin yırtmaçlı elbisesi nedeniyle frikik vermekten ise son anda kurtuldu ve espiriyi patlattı.
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Yıldız Tilbe'yi kıyafeti zora sokunca "Şunu çıkarıp geleyim" diyerek kendisini dinlemeye gelen herkesi güldürdü.
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Derin yırtmaçlı elbisesiyle büyük beğeni toplayan Tilbe, zengin repertuvarı ile dinleyicileri duygudan duyguya sürükledi.
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