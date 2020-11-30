Yıldız Tilbe delirdi! Maske takmak da HES almak da aşı olmak da istemiyorum

Yıldız Tilbe çıldırdı!.. Sosyal medya hesabından korona önlemleri ve aşısına karşı ardı ardına paylaşımlar yapan Yıldız Tilbe, "Maske takmak, HES taşımak, çip taktırmak, aşı olmak istemiyorum" dedi. Sebze ve meyvelerin genlerini bozanların şimdi de insanların genleriyle oynamaya kalktıklarını savunan Yıldız Tilbe, "Bunlar mikrobu yangın söndüren uçaklar gibi dünyanın üstüne yağdırırlar, fakat içinde kendileride var" iddiasında bulundu. İşte maske ve aşı karşıtı Yıldız Tilbe'nin sosyal medyadan yaptığı o paylaşımlar...