Yıldız Tilbe bikinili pozunu paylaştı fiziğiyle takipçilerini mest etti
İhtiyaç sahipleri adına 105 kurban kestireceği haberi ile gündeme gelen Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşarak takipçilerinden tam not aldı.
Son olarak Tv8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'de jüri koltuğuna oturan Yıldız Tilbe, yaz sezonunda konserlerine devam ederken tatil yapmayı da ihmal etmiyor. Sosyal medyayı sıklıkla kullanan Tilbe, tatilden pozlarını da sık sık takipçileriyle paylaşıyor.
Yıldız Tilbe, bu sefer 3,6 milyon takipçisinin bulunduğu Twitter hesabından yaptığı son paylaşımlarıyla gündeme geldi. Usta sanatçının bikinili pozları, sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Fotoğrafları paylaşmasının ardından takipçilerine seslenen Tilbe, “Sizde de bikinili fotoğraflarım var mı? Bakayım” deyince takipçileri Tilbe'nin eski görüntülerini paylaştı.
Peki sesiyle hayran bırakan Yıldız Tilbe kimdir?: Tilbe, 16 Temmuz 1966 yılında İzmir'de doğdu. Zaza ve Kürt asıllıdır.