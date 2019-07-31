Yıldız Tilbe bikinili pozunu paylaştı fiziğiyle takipçilerini mest etti

Son olarak Tv8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'de jüri koltuğuna oturan Yıldız Tilbe, yaz sezonunda konserlerine devam ederken tatil yapmayı da ihmal etmiyor. Sosyal medyayı sıklıkla kullanan Tilbe, tatilden pozlarını da sık sık takipçileriyle paylaşıyor.