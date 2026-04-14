Yıldız Tilbe başlattı! Ünlüler Cansever için tek yürek oldu...
Bir süredir lösemi tedavisi gören Cansever, ilik nakli operasyonunu başarıyla atlattı. Sanat dünyası da bu zorlu süreçte ünlü sanatçıyı yalnız bırakmadı. Cansever için düzenlenen moral ve dayanışma gecesi, hem duygusal anlara hem de güçlü destek mesajlarına sahne oldu. Geceye damga vuran isimlerden biri ise sahne alan Yıldız Tilbe oldu.
Almanya’da yaşamını sürdüren Cansever, geçtiğimiz yıl aralık ayında kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Sağlık durumunu sevenleriyle sık sık paylaşan sanatçı, uygun donör bulunduğunu duyurarak umut veren haberi de yine sosyal medya üzerinden vermişti.
Cansever, ilik nakli sürecine girerken yaptığı paylaşımda duygusal ifadeler kullanmış ve sevenlerinden dua istemişti. Ünlü sanatçı, “Canım canlarım, donör bulundu” sözleriyle umut dolu haberi duyurmuş, ardından hastaneye yatış ve nakil tarihini de paylaşmıştı. Tedavi sürecinin en kritik aşamasında hastaneden mesaj gönderen Cansever, sevenlerine sevgisini iletirken dualarını eksik etmemelerini istemişti.
İlik nakli operasyonunun ardından tedavi süreci devam eden Cansever için sanat dünyası anlamlı bir adım attı. Ünlü isimler, sanatçıya moral vermek ve desteklerini göstermek için özel bir gecede buluştu. Günay Restoran’da düzenlenen gece, magazin ve sanat dünyasının dikkat çeken buluşmalarından biri oldu. Cansever için düzenlenen moral gecesinde sahne alacak isimler arasında Yıldız Tilbe ve Zerrin Özer yer aldı. Özellikle Yıldız Tilbe’nin geceye katılması ve sahneye çıkması, organizasyona ayrı bir anlam kattı.
Geceye destek vermek için çok sayıda ünlü isim de katıldı. Latif Doğan ve eşi Emine Doğan da Cansever’i yalnız bırakmayan isimler arasında yer aldı.