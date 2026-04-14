Yıldız Tilbe başlattı! Ünlüler Cansever için tek yürek oldu...

İlik nakli operasyonunun ardından tedavi süreci devam eden Cansever için sanat dünyası anlamlı bir adım attı. Ünlü isimler, sanatçıya moral vermek ve desteklerini göstermek için özel bir gecede buluştu. Günay Restoran’da düzenlenen gece, magazin ve sanat dünyasının dikkat çeken buluşmalarından biri oldu. Cansever için düzenlenen moral gecesinde sahne alacak isimler arasında Yıldız Tilbe ve Zerrin Özer yer aldı. Özellikle Yıldız Tilbe’nin geceye katılması ve sahneye çıkması, organizasyona ayrı bir anlam kattı.