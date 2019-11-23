Yıldız Tilbe bakın artık ne ile uğraşacak yeni mesleği herkesi şaşırttı

Sene içerisinde en çok konser veren sanatçılardan biri olan Tilbe, şarkıcılığın yanı sıra ticarete atılma kararı aldı. Konserlerinden kazandığı parayla zeytin ağaçları alan Tilbe'nin yatırım amaçlı Ayvalık'ta bulunan ve içinde 500 zeytin ağacının olduğu bir arsa satın aldığı ortaya çıktı.