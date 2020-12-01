Yıldız Tilbe: Aşı da olmam çip de taktırmam! Devlet bana zorla hiçbir şey yaptıramaz

Koronavirüs salgını ve aşı tartışmaları Yıldız Tilbe'yi çileden çıkardı. Dün sosyal medya hesabından "Maske takmak, HES taşımak, çip taktırmak, aşı olmak istemiyorum" diye isyan eden Yıldız Tilbe bugün de Çin'in aşısı beda bile olsa olmayacağını çünkü onların Doğu Türkistan'da Müslüman Türkleri katlettiğini yazdı. Ardından da ekledi: "Devlet beni bir suç işlersem içeri atabilir, hakettiysem boynum kıldan incedir. Bunun dışında Devlet dahi olsa bana zorla hiçbir şey yapamaz ve yaptıramaz, ne aşı ne çip ne HES kabul etmiyorum, ben devlet için değil devlet benim içindir."