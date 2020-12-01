Yıldız Tilbe: Aşı da olmam çip de taktırmam! Devlet bana zorla hiçbir şey yaptıramaz
Yıldız Tilbe, koronavirüs aşısına savaş açtı. Aşı olmayacağını belirten Yıldız Tilbe, devletin kendisini aşı olmaya zorlayamayacağını söyledi. Çin'den gelecek aşının bedava olmasını da eleştiren Yıldız Tilbe, "Çinliler Doğu Türkistan'da bizi çiğ çiğ diri diri yiyor, ben onların hiçbir şeyini istemem derman olsa istemem" dedi.
Koronavirüs salgını ve aşı tartışmaları Yıldız Tilbe'yi çileden çıkardı. Dün sosyal medya hesabından "Maske takmak, HES taşımak, çip taktırmak, aşı olmak istemiyorum" diye isyan eden Yıldız Tilbe bugün de Çin'in aşısı beda bile olsa olmayacağını çünkü onların Doğu Türkistan'da Müslüman Türkleri katlettiğini yazdı. Ardından da ekledi: "Devlet beni bir suç işlersem içeri atabilir, hakettiysem boynum kıldan incedir. Bunun dışında Devlet dahi olsa bana zorla hiçbir şey yapamaz ve yaptıramaz, ne aşı ne çip ne HES kabul etmiyorum, ben devlet için değil devlet benim içindir."
Yıldız Tilbe dün koronavirüs salgını ve aşısıyla ilgili komplo teorilerini hatırlatıp, "Ben de maske takmak, aşı olmak, HES taşımak, çip taktırmak, istemiyorum" demiş ve beddualar yağdırmıştı. Tilbe aşı karşıtı paylaşımlarına bugün de devam etti. İşte o paylaşımlardan bazıları...
"Devlet beni bir suç işlersem içeri atabilir, hakettiysem boynum kıldan incedir, adımı ülkemi soyumu kan grubumu ben seçmedim" diyen Yıldız Tilbe şöyle devam etti:
'Ben devlet için değil devlet benim içindir'
"Bunun dışında Devlet dahi olsa bana zorla hiçbir şey yapamaz ve yaptıramaz, ne aşı ne çip ne HES kabul etmiyorum, ben devlet için değil devlet benim içindir..."