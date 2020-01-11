Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Atiye'nin yıldızı Beren Saat alkış tufanı kopardı
Netflix yapımı Atiye dizisiyle adından söz ettiren oyuncu Beren Saat, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde söylediği sözlerle alkış tufanı kopardı.
Atiye dizisiyle gündeme gelen Beren Saat, uzun bir aradan sonra ekranlara geri döndü. Ünlü oyuncu Beren Saat Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen 'Altınyıldız Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde "Onur Ödülü" aldı.
Ödül aldıktan sonra konuşan Saat,"Bu ödülü İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin verdiği onur mücadelesine adamak istedim" dedi. Saat'in bu açıklaması ise salonda alkış tufanı kopardı.
Ödül töreninden ayrılırken kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet eden Beren Saat, neşeli halleriyle dikkat çekti. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Saat, boşanacakları konuşulan eşi Kenan Doğulu ile barışmasıyla ilgili sorulara "İyiyiz, iyiyiz ya" cevabını verdi.
İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler yemek hakkının sadece bir öğünle sınırlandırılma kararına karşı mücadele etmişti. Öğrenciler, mücadelelerinin sonucunda yemek hakkının sınırlandırılmasını önlemişti.