Yıldız şarkıcı Katy Perry hamile olduğunu duyurdu! Bakın klibinde nasıl ortaya çıktı
Yıldız aktör Orlando Bloom'un nişanlısı olan Amerikalı ünlü şarkıcı Katy Perry, hamile olduğunu sürpriz bir şekilde sevenlerine duyurdu. Perry, 'Never Worn White' isimli şarkısına çektiği klibin sonunda hamilelik pozu verdi.
Dünyanın en zengin şarkıcıları arasında yer alan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Katy Perry ile nişanlısı Orlando Bloom bebek bekliyor. Perry, bir süredir hakkında çıkan hamilelik iddialarına 'Never Worn White' adlı şarkısına çektiği klipte cevap vermiş oldu.
Ünlü şarkıcı Perry, klibin sonunda büyüyen karnını göstererek çıkan haberleri doğrulamış oldu. Böyle bir sürprizle karşılaşan ünlü şarkıcının hayranları neye uğradığını şaşırdılar ve adeta şoka girdiler.
Sosyal medya hesabından da açıklama yapan Katy Perry, "Bu yaz çok fazla şey olacak. Sadece doğum yapmayacağım, beklediğiniz çok önemli bir şey daha olacak" cümlelerini kullandı.
Yıldız şarkıcı, 43 yaşındaki aktör Orlando Bloom ile 2016 senesinde Altın Küre Ödülleri'nde tanışmıştı. Uzun süreli birlikteliklerinin ardından geçtiğimiz yıl nişanlanan ikili anne-baba olmak için oldukça heyecanlı bekleyişleri devam ediyor.