Yıldız Kenter'in ölmeden önceki son hali şaşırttı cenazesinin yakılmasını istemiş

Yakılmak istemesinin sebebi

“Ben yakılmak istediğimi söylüyorum. Bunun sebebi var zaten mecbur olacaklar ileride bunu yapmaya. Mezarlıklar adam almıyor artık. Geçen gün benim yengem öldü. Ölüsünü ağabeyimin yanına gömdüler, üstüne gömdüler yani.