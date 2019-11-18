Yıldız Kenter'in ölmeden önceki son hali şaşırttı cenazesinin yakılmasını istemiş
Yıldız Kenter'in hayatını kaybetmesi sanat camiasını yasa boğarken, 91 yaşında hayata gözlerini yuman usta sanatçının son fotoğrafları ortaya çıktı.
Akkciğer rahatsızlığı sebebiyle bir süredir yoğun bakımda olduğu bilinen Yıldız Kenter, 17 Kasım akşamı hayata gözlerini yummuştu. 91 yaşındaki çınarın vefatıyla sanat ve siyaset camiasından başsağlığı mesajı yağarken, Yıldız Kenter'in ölmeden önceki son fotoğrafları ortaya çıktı. Kenter'in, cenazesi hakkında geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajı ise şaşırttı.
Kenter'in ortaya çıkan 2 fotoğrafının birinde yalnız poz verdiği, diğerinde ise uzun yıllar yanında çalışan Ali Kır, eşi Yıldız Kır ile bakısı Esma Uzun ile poz verdiği görülüyor. Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu fotoğraflar, paylaşım rekoru kırıyor.
Yıldız Kenter cenazesinin yakılmasını istemiş
Usta sanatçının vefatının ardından geçmişte cenazesine dair verdiği bir röportaj akıllara geldi. 2008 tarihinde Odatv.com'a açıklama yapan usta oyuncu Yıldız Kenter, yakılmak istediğini ve bunun nedenini açıklamıştı. Mezarlıkların artık adam almadığını belirten Kenter, sözlerini şöyle sürdürmüştü:
Yakılmak istemesinin sebebi
“Ben yakılmak istediğimi söylüyorum. Bunun sebebi var zaten mecbur olacaklar ileride bunu yapmaya. Mezarlıklar adam almıyor artık. Geçen gün benim yengem öldü. Ölüsünü ağabeyimin yanına gömdüler, üstüne gömdüler yani.