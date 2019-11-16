Yıldız Kenter yoğun bakıma kaldırıldı hastalığı neydi durumu kritik
Duayen tiyatro oyuncusu, Yıldız Kenter, yoğun bakıma kaldırıldı, durumunun kritik olduğu bildirildi.
Usta tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter, akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldı. İstanbul'da Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kenter'in durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Bir süredir evinde tedavi gören Yıldız Kenter’i geçtiğimiz Ekim ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve parti yöneticileri ziyaret etmişti.
Yıldız Kenter kimdir?
İstanbul'da doğdu. Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümünü sınıf atlayarak bitirdi. On bir yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Rockefeller bursu kazanarak American Theatre Winng, Neighbourhood Play House ve Actor's Studio'da oyunculuk ve oyunculuk öğretiminde yeni teknikler üzerine çalışmalar yaptı. Ankara Devlet Konservatuvarı’na hoca olarak atandı. 1959’da Devlet Tiyatrosu’ndan ayrıldı. Muhsin Ertuğrul ile bir yıl çalıştı. Kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları topluluğunu kurdu. Daha sonraki yıllarda sürekli olarak Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de “Değişen Eğitim Metotları” ve “Oyunculuk Metotları” üzerine çalışmalar yaptı.
1956 yılından itibaren Ankara Devlet Konservatuvarı, İstanbul Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde bölüm başkanlığı ve hocalık yaptı. 1962'de tiyatroya hizmetlerinden ötürü “Yılın Kadını” seçildi. 1968'de, İstanbul'da, Kenter Tiyatrosu’nun binasının inşaatını tamamladı. Sinema oyuncusu olarak üç kez Altın Portakal ödülüne layık görüldü. Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Hollanda, Danimarka, Kanada, Yugoslavya ve Kıbrıs'ta İngilizce ve Türkçe oyunlar sergiledi.