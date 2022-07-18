Yıldız isimlerin fit vücut sırrı belli oldu! Hepsinin ortak noktası...
Günümüzde dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Benzema, Messi ve Ronaldo'nun fit vücutları birçok kişi tarafından biliniyor.
Yaşlarının ilerlemesine rağmen hala futbolun en iyileri arasında yer alan Ronaldo, Messi ve Benzema'nın fit vücutlarının sırrı ortaya çıktı.
3 futbolcunun daha ortak noktası sağlıklı ve düzenli beslenmeden geçiyor. Bunun yanında ağır antrenmanlar da vücutlarının fit kalmasın da büyük pay sahibi.
Hatta birçok yıldız sporcu bunun için beslenme uzmanlarıyla çalışarak, tamamen kendilerine özel hazırlanan plana noktası virgülüne kadar uyuyor.
Futbolcular arasında beslenmeye verilen önem son yıllarda iyiden iyiye artış gösterdi. Özellikle birkaç aydır yayınlanan 'Süperbesin' araştırmaları da futbolcular arasında yaygınlaşan beslenme alışkanlıklarını ortaya koydu. Futbolcular arasında moda haline gelen son besin ise 'deniz yosunu'