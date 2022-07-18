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Yıldız isimlerin fit vücut sırrı belli oldu! Hepsinin ortak noktası...

Yıldız isimlerin fit vücut sırrı belli oldu! Hepsinin ortak noktası...

Günümüzde dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Benzema, Messi ve Ronaldo'nun fit vücutları birçok kişi tarafından biliniyor.

Yıldız isimlerin fit vücut sırrı belli oldu! Hepsinin ortak noktası...

Yaşlarının ilerlemesine rağmen hala futbolun en iyileri arasında yer alan Ronaldo, Messi ve Benzema'nın fit vücutlarının sırrı ortaya çıktı. 

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Yıldız isimlerin fit vücut sırrı belli oldu! Hepsinin ortak noktası...

3 futbolcunun daha ortak noktası sağlıklı ve düzenli beslenmeden geçiyor. Bunun yanında ağır antrenmanlar da vücutlarının fit kalmasın da büyük pay sahibi.

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Yıldız isimlerin fit vücut sırrı belli oldu! Hepsinin ortak noktası...

Hatta birçok yıldız sporcu bunun için beslenme uzmanlarıyla çalışarak, tamamen kendilerine özel hazırlanan plana noktası virgülüne kadar uyuyor.

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Yıldız isimlerin fit vücut sırrı belli oldu! Hepsinin ortak noktası...

Futbolcular arasında beslenmeye verilen önem son yıllarda iyiden iyiye artış gösterdi. Özellikle birkaç aydır yayınlanan 'Süperbesin' araştırmaları da futbolcular arasında yaygınlaşan beslenme alışkanlıklarını ortaya koydu. Futbolcular arasında moda haline gelen son besin ise 'deniz yosunu'

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