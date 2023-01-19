Yıldız Holding şirketleri ANFAŞ’a damga vurdu

Yıldız Holding, bu yıl 29’uncusu organize edilen sektörün en önemli uluslararası organizasyonlarından biri olan Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’na her biri sektörlerinin lider ve öncü şirketleri olan Bizim Toptan, Kerevitaş, g2M ve DFU şirketleriyle katıldı.