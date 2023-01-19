Yıldız Holding şirketleri ANFAŞ’a damga vurdu
Yıldız Holding, ANFAŞ 29. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’nda gıda ve perakende sektöründe Ev Dışı Tüketim kanalına hizmet veren şirketleriyle yer aldı. Fuarda Bizim Toptan, Kerevitaş, g2m ve DFU şirketlerinin stantlarına yerli ve yabancı ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.
Yıldız Holding’in gıda ve perakende sektöründe Ev Dışı Tüketim kanalı ve profesyonellerine hizmet veren öncü şirketleri, sektör profesyonellerinin önemli buluşma noktası olan ANFAŞ 29. Uluslararası Gıda ve İhtisas Fuarı’nda yer aldı.
Yıldız Holding, bu yıl 29’uncusu organize edilen sektörün en önemli uluslararası organizasyonlarından biri olan Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’na her biri sektörlerinin lider ve öncü şirketleri olan Bizim Toptan, Kerevitaş, g2M ve DFU şirketleriyle katıldı.
17-20 Ocak tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşen, 45’in üzerinde ülkeden 45 binden fazla profesyonel ziyaretçiyi buluşturan fuarda Bizim Toptan, SuperFresh, g2m ve Donuk Fırıncılık stantlarında 2023 yılına yönelik yeni ürün ve konseptleri ön plana çıktı.
Fuarı ziyaret eden Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, şirketlerin stantlarında yöneticiler ve fuar katılımcılarıyla bir araya geldi. Fuarda Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı, Kerevitaş CEO’su Mert Altınkılınç, DFU Genel Müdürü Ilgın Hasırcıoğlu ve g2m Genel Müdürü Furkan Akiner de hazır bulundu.