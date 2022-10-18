Yıldız futbolcudan skandal hareket: Yedek kulübesinde elektronik sigara içti, yer yerinden oynadı!

Yedek kulübesinde elektronik sigara içti

Belçika Ligi'nin 12.haftasında Royal Antwerp deplasmanda Standard Liège'nin konuğu oldu. Zorlu mücadele ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğü ile sonuçlanırken maça Antwerp'in yıldız futbolcusu Nainggolan'ın yedek kulübesinde elektronik sigara içmesi damga vurdu. Dünya basınında da geniş yer alan olayın ardından Antwerp yönetimi harekete geçti ve tecrübeli oyuncu ile ilgili kararını verdi.