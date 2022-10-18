Yıldız futbolcudan skandal hareket: Yedek kulübesinde elektronik sigara içti, yer yerinden oynadı!
İtalyan devleri Roma ve Inter'de forma giydikten sonra Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp'e transfer olan yıldız futbolcu Radja Nainggolan skandal hareketlerine bir yenisini daha ekledi. Daha önce sürücü ehliyetinin süresi dolduğu halde direksiyon başında yakalanarak, tutuklandığı iddiasıyla gündeme gelen 34 yaşındaki tecrübeli futbolcunun bu kez de yedek kulübesinde elektronik sigara içmesi kadro dışı bırakılmasına neden oldu.
Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp'te top koşturan dünyaca ünlü yıldız Nainggolan sahalarda görülmemiş bir olaya imza attı. Oynadığı futbol ve tarzıyla sık sık adından söz ettirmeyi başaran Belçikalı futbolcu yedek kulübesinde yaptığı hareketle dünya basınına damga vurmuş durumda.
Yedek kulübesinde elektronik sigara içti
Belçika Ligi'nin 12.haftasında Royal Antwerp deplasmanda Standard Liège'nin konuğu oldu. Zorlu mücadele ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğü ile sonuçlanırken maça Antwerp'in yıldız futbolcusu Nainggolan'ın yedek kulübesinde elektronik sigara içmesi damga vurdu. Dünya basınında da geniş yer alan olayın ardından Antwerp yönetimi harekete geçti ve tecrübeli oyuncu ile ilgili kararını verdi.
Nainggolan kadro dışı bırakıldı
Kulüpten yapılan açıklamada, Standard Liege maçının hemen öncesinde yedek kulübesinde Elektronik Sigara içerken görüntülenen Radja Nainggolan'ın kadro dışı bırakılarak rezerv takıma gönderildiği belirtildi. Söz konusu açıklamada,"Kulübümüz, Nainggolan'ın istekleri ve beklentileri odaklı bir görüşme gerçekleştirdi. Radja'yı süresiz kadro dışı bırakma kararı aldık." ifadeleri kullanıldı.
Royal Antwerp teknik direktörü Mark Van Bommel ise henüz bir açıklama yapmadı.