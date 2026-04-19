Yıldız Asyalı'dan şok iddia! "Eşim babamı darp etti"
Oyuncu Yıldız Asyalı, geçtiğimiz yıl evlendiği Mustafa Semih Demirci’den gördüğü şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı almıştı. Asyalı, son olarak eşinin babası Ümit Asyalı’yı darbettiğini ve aileye ait otomobili çaldığını iddia etti.
Geçtiğimiz yıl evlendiği Mustafa Semih Demirci tarafından geçtiğimiz aylarda darbedildiğini iddia ederek uzaklaştırma kararı alan oyuncu Yıldız Asyalı, bu kez eşinin babası Ümit Asyalı’yı darbettiğini ve ailenin otomobilini çaldığını öne sürdü.
Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, geçtiğimiz yıl mayıs ayında nikâh masasına oturduğu Mustafa Semih Demirci hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
Eşi tarafından darbedildiğini ileri süren Asyalı, uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen Demirci'nin kendisine yaklaşmaya çalıştığını ileri sürerek vücudundaki morlukları paylaşmıştı.
Yıldız Asyalı, "Yaklaşık 5 saat sonra kapımızın önüne geldi. Korkumuzdan annem ve babamın evindeyiz. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen hâlâ neredeysem oraya gelmeye çalışıyor" sözleriyle yaşadığı tedirginliği dile getirmişti.