Yıldız Asyalı Kerem Saka’dan ayrıldı: Sürükleyerek evden attı, resmi nikahımız yoktu
Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı, 29 Haziran’da yönetmen Kerem Saka ile Bodrum’da nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde sorunlar yaşayan çift 30 gün sonra evlerini ayırdı. Yıldız Asyalı'nın "Sürükleyerek beni evden attı, zaten resmi nikahımız yok" açıklaması ise şoke etti.
Oyuncu Yıldız Asyalı, 29 Haziran’da yönetmen Kerem Saka ile Bodrum’da nikah masasına oturmuştu.
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Evliliklerinde sorunlar yaşayan çift, önceki gün evlerini ayırdı.
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Sadece 30 gün süren evlilik ardından boşanma kararı alan ikiliden Yıldız Asyalı, ayrılığın nedenini ‘2. Sayfa' programına şu sözlerle anlattı:
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“Havyan barınağından bir köpek sahiplendim. Kerem'in bana verdiği 1000 lira ile nakliye ücretini ödeyerek köpeğime kavuştum. "
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