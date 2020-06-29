Yıldız Asyalı Kanal D Arka Sokaklar dizisinin yönetmeni Kerem Saka ile evleniyor
Yıldız Asyalı, ikinci kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Asyalı, Arka Sokaklar dizisinin yönetmeniyle bu akşam nikah masasına oturacak.
Kanal D ekranlarının sevilen dizisinin yönetmeni Kerem Saka, ikinci kez aşkı uzun zamandır televizyon ekranlarından uzak kalan Yıldız Asyalı'da buldu. 4 aydır birlikte olan Asyalı ve Saka evlilik kararı aldı.
Ünlü oyuncu ve yönetmen, bu akşam Bodrum, Gümüşlük’teki Myndos Hotel’de yapılacak sade bir nikâhla dünyaevine girecek.
39 yaşındaki Asyalı, ilk evliliğini 2015 tarihinde işadamı Emre Vatansever’le yaptı. Ünlü oyuncunun bu evliliğinden Ayşe Mira adında bir kız çocuğu var.
Peki, Kerem Saka ile evlenen Yıldız Asyalı kimdir?
Asyalı, sanatçı bir ailenin çocuğu olan Yıldız Asyalı, 17 Eylül 1980 tarihinde dünyaya geldi. Yıldız Asyalı'nin müziğe karşı ilgisi küçük yaşlarda başladı, o yüzden daha çok küçük yaşlarda şarkı söylemeye başladı ve beş yaşında piyano çalmayı öğrendi.