Yıldız Asyalı Kanal D Arka Sokaklar dizisinin yönetmeni Kerem Saka ile evleniyor

Peki, Kerem Saka ile evlenen Yıldız Asyalı kimdir?

Asyalı, sanatçı bir ailenin çocuğu olan Yıldız Asyalı, 17 Eylül 1980 tarihinde dünyaya geldi. Yıldız Asyalı'nin müziğe karşı ilgisi küçük yaşlarda başladı, o yüzden daha çok küçük yaşlarda şarkı söylemeye başladı ve beş yaşında piyano çalmayı öğrendi.